Malinka74

Татьяна Malinka74

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$115
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ineuro
Руслан 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
9 баллов
2 года назад
Создать продающий сайт
Заказ выполнен, хорошо
Мы передумали.
Ответный отзыв
daiyk
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
$5
2 балла
4 года назад
Создание дизайн- макета журнала
Татьяна, вообще странный заказчик с которым я НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ, особенно бесплатно! Было разработано 3 разворота журнала, она их утвердила и не оплатила! После чего договорились работать дальше с оплатой после выполнения работы. Было сделано еще 8 разворотов и отправлены для редактирования, после чего Татьяна пропала и больше на письма не отвечала! И спустя 6 месяцев она пишет мне тут отзыв! + мне нужно оплатить комиссию сайту, за работу от которой не получил ничего! Так дела не делаются. Очень не рекомендую эту безответственную особу! p.s. если все же рискнете с ней работать, обязательно только с предоплатой! Иначе потратите несколько дней своей жизни в пустую...
Savatage
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
3 балла
5 лет назад
Необходимо выполнить презентацию с html-версткой, имеется образец
Выполнял работу у данного заказчика, потратил 2 дня, но оплату так и не получил, так как заказчик снял мою заявку посреди работы. Задачу ставит не корректно. В задании написано HTML верстка, но в итоге заказчик хочет и HTML вёрстку, и лендинг, и всё это за 500р. После того, как я скинул примерный вид сайта, вместо того, что бы сказать что нужно доделать и переделать, заказчик просто отказался и нашел другого исполнителя, не оплатив мой труд и мое потраченное время.
Вы не справились с заданием! Мой совет: прежде чем браться за работу такого характера, надо иметь хотя бы минимум знаний по верстке и дизайну, а не отнимать время у заказчика. Исполнитель целый день присылал какие-то закрытые файлы, объясняя, что мне необходимо поменять что-то в имени файла. В итоге я попросила прислать скан картинки для просмотра выполненной работы. После долгой переписки, получила то, что могу назвать баловством старшеклассника - ни стиля, ни дизайна. Пыталась объяснить исполнителю , что уровень выполнения работы слишком низкий, но это бесполезно)) Не рекомендую.
Ответный отзыв