Выполнял работу у данного заказчика, потратил 2 дня, но оплату так и не получил, так как заказчик снял мою заявку посреди работы. Задачу ставит не корректно. В задании написано HTML верстка, но в итоге заказчик хочет и HTML вёрстку, и лендинг, и всё это за 500р. После того, как я скинул примерный вид сайта, вместо того, что бы сказать что нужно доделать и переделать, заказчик просто отказался и нашел другого исполнителя, не оплатив мой труд и мое потраченное время.