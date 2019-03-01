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Отзывы заказчиков
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2 балла
5 лет назад
Вы не справились с заданием! Мой совет: прежде чем браться за работу такого характера, надо иметь хотя бы минимум знаний по верстке и дизайну, а не отнимать время у заказчика. Исполнитель целый день присылал какие-то закрытые файлы, объясняя, что мне необходимо поменять что-то в имени файла. В итоге я попросила прислать скан картинки для просмотра выполненной работы. После долгой переписки, получила то, что могу назвать баловством старшеклассника - ни стиля, ни дизайна. Пыталась объяснить исполнителю , что уровень выполнения работы слишком низкий, но это бесполезно)) Не рекомендую.
Ответный отзыв
Выполнял работу у данного заказчика, потратил 2 дня, но оплату так и не получил, так как заказчик снял мою заявку посреди работы. Задачу ставит не корректно. В задании написано HTML верстка, но в итоге заказчик хочет и HTML вёрстку, и лендинг, и всё это за 500р. После того, как я скинул примерный вид сайта, вместо того, что бы сказать что нужно доделать и переделать, заказчик просто отказался и нашел другого исполнителя, не оплатив мой труд и мое потраченное время.