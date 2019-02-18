Стиль для Инстаграмма и ВК

Необходимо разработать фирменный стиль для соц групп для Инстаграмма и ВК журнала о беременности, родах и послеродовом периоде "Счастливое начало", который включает в себя проекты: семинары для будущих родителей "Я выбираю", Сумка в роддом "Тебе и маме", Подарок новорожденному "Сокровище моё".

Действующие группы можно посмотреть по адресам: https://vk.com/schastlivoenachalo , https://www.instagram.com/schastlivoenachalo/?hl=ru