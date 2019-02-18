Дизайн страницы инстаграм с 0 (проект путешествия)

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок151 просмотр
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Сделать графический дизайн для страницы инстаграм, 30 постов - шаблонов, которыми заказчик сможет в будущем пользоваться самостоятельно. А также шаблоны для highlights и сторис. Дизайн должен быть уникальным, СТИЛЬНЫМ, необычным, эстетически красивым, необычным, запоминающимся. Для начала работы просьба сделать тестовые один-два поста, чтобы я понимала концепцию. После согласования начнем работу.Прикладывайте примеры своих работ. Спасибо

5 лет назад
guest_15504969260455
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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