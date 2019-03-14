Разработка дизайна лендинга в финансовой сфере (desktop + mobile)

$200
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки735 просмотров
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#1$200

Требуется выполнить дизайн продающего лендинга для компьютеров и телефонов.

Название компании:

Profit Center

Тематика лендинга: Услуги по организации брокерского бизнеса

Род деятельности компании:

Фабрика по производству торговых платформ. Организация брокерского бизнеса под ключ.

Целевая аудитория: Желающие открыть собственного брокера( представляющие брокеры, обучающие центры, колл центры)

Каналы распространения и география продаж:

Россия, Украина

Ближайшие конкуренты:

https://www.b2broker.net/ru/

https://spotware.com

https://www.airsoftltd.com

https://leverate.com/

https://www.tradesmarter.com/index.html

https://techfinancials.com/

https://uptrader.io/

https://www.utip.ru/ 

Требования: Разработать продающий лендинг по прототипу в сдержанном стиле с акцентами на основных выгодных и преимуществах. С красивым визуальным оформлением но без заезженных стоковых фотографий.

Цветовая гамма: Белый, серый, зеленый.

В каком стиле вы хотели бы видеть сайт:

  • имиджевый, статусный, минимализм
  • креативный
  • современный

Цель создания landing page

Увеличение объемов продаж конкретной услуги 

Срок: 14 дней

Контактная информация, которую необходимо разметить на сайте:

  • название компании: Profit Center
  • телефон:  +38(073)124-62-18
  • электронная почта: [email protected]
Прототип и логотип и вспомогательные материалы (экраны рабочего пространств в торговых платформах) прикреплены ниже.
5 лет назад
Translation10
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
Lanya1
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#1
Отличная робота. Все сделано с соблюдением сроков и доработок по всем нашим пожеланиям. Рекомендую.
Спасибо, Семен. Отличный заказчик, рекомендую.
Заявки фрилансеров
Lanya1
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#1
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