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Разработка дизайна лендинга в финансовой сфере (desktop + mobile)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить дизайн продающего лендинга для компьютеров и телефонов.
Название компании:
Profit Center
Тематика лендинга: Услуги по организации брокерского бизнеса
Род деятельности компании:
Фабрика по производству торговых платформ. Организация брокерского бизнеса под ключ.
Целевая аудитория: Желающие открыть собственного брокера( представляющие брокеры, обучающие центры, колл центры)
Каналы распространения и география продаж:
Россия, Украина
Ближайшие конкуренты:
https://www.tradesmarter.com/index.html
Требования: Разработать продающий лендинг по прототипу в сдержанном стиле с акцентами на основных выгодных и преимуществах. С красивым визуальным оформлением но без заезженных стоковых фотографий.
Цветовая гамма: Белый, серый, зеленый.
В каком стиле вы хотели бы видеть сайт:
- имиджевый, статусный, минимализм
- креативный
- современный
Срок: 14 дней
Контактная информация, которую необходимо разметить на сайте:
- название компании: Profit Center
- телефон: +38(073)124-62-18
- электронная почта: [email protected]
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