Разработка дизайна лендинга в финансовой сфере (desktop + mobile)

# 1 — $ 200

Требуется выполнить дизайн продающего лендинга для компьютеров и телефонов.

Название компании:

Profit Center

Тематика лендинга: Услуги по организации брокерского бизнеса

Род деятельности компании:

Фабрика по производству торговых платформ. Организация брокерского бизнеса под ключ.

Целевая аудитория: Желающие открыть собственного брокера( представляющие брокеры, обучающие центры, колл центры)

Каналы распространения и география продаж:

Россия, Украина

Ближайшие конкуренты:

https://www.b2broker.net/ru/

https://spotware.com

https://www.airsoftltd.com

https://leverate.com/

https://www.tradesmarter.com/index.html

https://techfinancials.com/

https://uptrader.io/

https://www.utip.ru/

Требования: Разработать продающий лендинг по прототипу в сдержанном стиле с акцентами на основных выгодных и преимуществах. С красивым визуальным оформлением но без заезженных стоковых фотографий.

Цветовая гамма: Белый, серый, зеленый.

В каком стиле вы хотели бы видеть сайт:

имиджевый, статусный, минимализм

креативный

современный

Увеличение объемов продаж конкретной услуги

Срок: 14 дней

Контактная информация, которую необходимо разметить на сайте:

название компании: Profit Center

телефон: +38(073)124-62-18

электронная почта: [email protected]

Прототип и логотип и вспомогательные материалы (экраны рабочего пространств в торговых платформах) прикреплены ниже.