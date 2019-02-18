Доработка дизайна шаблона

Здравствуйте!

Есть старый сайт, контент и изображения можно будет брать с него - kaleji.lv

Есть купленная тема - http://templates.framework-y.com/lightwire/pages/index.html (любой из предложенных вариантов)

Нужно отрисовать на основе этого шаблона пример каждой страницы:

- главная

- все услуги

- конкретная услуга (﻿На страницах услуг также располагаем CTA, преимущества, отзывы)

- контакты

Элементы на главной, по примеру https://www.fredariepas.lv/ или около того (чтобы было бы место и тексту, и блокам преимуществ, отзывам...).

Структура сайта будет вот такой https://cl.ly/5b93a900b6a0

Предпочтений по дизайну нет, просто взять за основу и довести до оптимального вида с учетом старой версии сайта.

Подобных проектов много, ищу специалиста на постоянную работу с подобной задачей.

Указывайте в заявке прайс на эту работу и сколько это займет у вас времени.

Спасибо заранее, всем добра :)