Дизайн главной страницы сайта

Ищу наставника по веб дизайну для помощи освоения основ и нужных навыков и приёмов в программах (фотошоп, фигма и т.д.). Естественно не бесплатно. Желательно с портфолио.
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Нужно сделать главную страницу сайта и ее адаптивы под планшеты и смартфоны. Подробности в обсуждении
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