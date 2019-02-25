Дизайн главной страницы сайта

Добрый день. Необходимо дорисовать PSD На макете все блоки расставлены кроме некоторых мест(Не полное меню и отсутствие футера) Нужно навести красоту в стиле веблансера и согласно тематике. Так же надо установить сетку бутстрапа. Ссылку на прототип скину в личку.