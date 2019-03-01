Редизайн сайта в PSD

Дизайн сайтовЗавершен34 заявки317 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо сделать новый дизайн для сайта (гл страницы) http://shevknife.ru

светлый легкий дизайн, что бы ничего лишнего.

лого остается или немного меняется.

в шапку нужно 3 слайда. в слайдах будут подзаголовки и продукция из каталога и т.д.

проработать шрифты. интервалы.

цена примерно 3 - 4  т.р. за работу.

Предлагайте Вашу цену и условия работы.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$80
7 дней
Прекрасный дизайн сайта. СУПЕР !!! спасибо.
Сработались с Дмитрием отлично. С такими людьми всегда комфортно работать и можно найти общий язык и компромисс :)