Редизайн сайта в PSD

Здравствуйте! Есть старый сайт, контент и изображения можно будет брать с него - kaleji.lv Есть купленная тема - http://templates.framework-y.com/lightwire/pages/index.html (любой из предложенных вариантов) Нужно отрисовать на основе этого шаблона пример каждой страницы: - главная - все услуги - конкретная услуга (﻿На страницах ...