Дизайн бэк-энда для сайта.

Нужны следующие страницы :

-логин ( лого я дам) логин пароль , кнопка входа.

-внутреняя (главная) меню. ( топ или слева) . в центре 6 кнопок.

- форма ( на старнице 2 формы, одна на всю ширину поля, 2я в 2 колонки. внизу кнопка)

- таблица ( заголовок, короткий текс, шапка таблицы, стили, наведение, выделение)

на этой же странице поп ап окно ( во вложении)

-страница отчет.( текст, поля)

Если заявка с общими словами - удаляю не вникаю.

заявки ТОЛЬКО с ценами и сроками.