Дизайн бэк-энда для сайта.

оформить текст в современном стиле, ярко и рекламно стимулирующим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны следующие страницы :
-логин ( лого я дам) логин пароль , кнопка входа.
-внутреняя (главная) меню. ( топ или слева) . в центре 6 кнопок.
- форма ( на старнице 2 формы, одна на всю ширину поля, 2я в 2 колонки. внизу кнопка)
- таблица ( заголовок, короткий текс, шапка таблицы, стили, наведение, выделение)
на этой же странице поп ап окно ( во вложении)
-страница отчет.( текст, поля)
Если заявка с общими словами - удаляю не вникаю.
заявки ТОЛЬКО с ценами и сроками.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать новый дизайн для сайта (гл страницы) http://shevknife.ru светлый легкий дизайн, что бы ничего лишнего. лого остается или немного меняется. в шапку нужно 3 слайда. в слайдах будут подзаголовки и продукция из каталога и т.д. проработать ...Завершен5 лет назад
- $200
Требуется выполнить дизайн продающего лендинга для компьютеров и телефонов. [b]Название компании:[/b] Profit Center [b]Тематика лендинга: [/b]Услуги по организации брокерского бизнеса [b]Род деятельности компании:[/b] Фабрика по производству торговых платформ. Организация брокерского бизнеса под ключ. [b]Целевая аудитория:[/b] Желающие открыть собственного брокера( представляющие брокеры, обучающие центры, ...Завершен5 лет назад
- $10
Обновить для презентации. http://www.mkz.by/Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать графический дизайн для страницы инстаграм, 30 постов - шаблонов, которыми заказчик сможет в будущем пользоваться самостоятельно. А также шаблоны для highlights и сторис. Дизайн должен быть уникальным, СТИЛЬНЫМ, необычным, эстетически красивым, необычным, запоминающимся. Для ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть старый сайт, контент и изображения можно будет брать с него - kaleji.lv Есть купленная тема - http://templates.framework-y.com/lightwire/pages/index.html (любой из предложенных вариантов) Нужно отрисовать на основе этого шаблона пример каждой страницы: - главная - все услуги - конкретная услуга (На страницах ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Нужно сделать главную страницу сайта и ее адаптивы под планшеты и смартфоны. Подробности в обсужденииЗавершен5 лет назад
Нужно сделать посадочную страницу на услуги дизайнераДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
1. Провести анализ плюсов и минусов сайтов конкурентов и взять их общие положительные черты за основу. 2. Разработать уникальный дизайн сайта с детальной отрисовкой и инфографикой (иконки, фоны, логотип компании) 3. Разработать логотип сайта и компании. Он ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн нескольких лендингов для компании по продаже поломоечных машин. Подробности кандидатамЗавершен5 лет назад