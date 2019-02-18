Дизайн прелендинг

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать новый дизайн для сайта (гл страницы) http://shevknife.ru светлый легкий дизайн, что бы ничего лишнего. лого остается или немного меняется. в шапку нужно 3 слайда. в слайдах будут подзаголовки и продукция из каталога и т.д. проработать ...
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оформить текст в современном стиле, ярко и рекламно стимулирующим.
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