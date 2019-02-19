Создание этикетки для продукта.

Добрый день, Нужна брошюрка на 8 листов А5. Пример брошюры во вложении. Логотип в psd так же, во вложении. Страница 1 Обложка Страница 2 Плюсы работы с нашей компанией Страница 3 Зачем предприятию выделенный сервер ? Страница 4 Зачем предприятию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер, способный креативно подойти к вопросу и сделать отличную этикетку.
ТЗ звучит так:
Мы даем картинку + текст.
текст нужно отформатировать и совместить с картинкой.
Идеально если дизайнер будет онлайн в телеграм/скайпе, для возможности оперативных правок (это увеличит оплату)
ПОЖАЛУЙСТА ПРОЙДИТЕ МИМО ЕСЛИ:
- Вы не работаете без ТЗ и многостраничного брифа
- Вам нужно на задание больше 2 часов времени
- Вы может возьметесь, но пока не решили, и вообще "я не дизайнер, но вот у меня есть друг, в Сумах живет, вот он.."
Всем добра :)
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