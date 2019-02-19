Создание этикетки для продукта.

Требуется дизайнер, способный креативно подойти к вопросу и сделать отличную этикетку.

ТЗ звучит так:

Мы даем картинку + текст.

текст нужно отформатировать и совместить с картинкой.

Идеально если дизайнер будет онлайн в телеграм/скайпе, для возможности оперативных правок (это увеличит оплату)

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЙДИТЕ МИМО ЕСЛИ:

- Вы не работаете без ТЗ и многостраничного брифа

- Вам нужно на задание больше 2 часов времени

- Вы может возьметесь, но пока не решили, и вообще "я не дизайнер, но вот у меня есть друг, в Сумах живет, вот он.."

Всем добра :)