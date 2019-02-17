Laivnes

Алексей Фомичев Laivnes

 
38 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • РУС-ENG перевод отчетов о использовании продукта

    [b]Задача:[/b] перевести большое количество научных отчетов по использованию препарата в сельском хозяйстве. [b]Требуется:[/b] качественный, ручной, перевод на английский язык [b]Пример текста: [/b] [i]Установлено значительное увеличение продуктивности растений огурца на 76, 85 и65% относительно контроля при некорневой обработке вегетирующих растений ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание этикетки для продукта.

    Требуется дизайнер, способный креативно подойти к вопросу и сделать отличную этикетку. [b]ТЗ звучит так:[/b] Мы даем картинку + текст. текст нужно отформатировать и совместить с картинкой. Идеально если дизайнер будет онлайн в телеграм/скайпе, для возможности оперативных правок ([b]это увеличит ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    5 лет назад