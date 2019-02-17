[b]Задача:[/b] перевести большое количество научных отчетов по использованию препарата в сельском хозяйстве. [b]Требуется:[/b] качественный, ручной, перевод на английский язык [b]Пример текста: [/b] [i]Установлено значительное увеличение продуктивности растений огурца на 76, 85 и65% относительно контроля при некорневой обработке вегетирующих растений ...
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- Переводы20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется дизайнер, способный креативно подойти к вопросу и сделать отличную этикетку. [b]ТЗ звучит так:[/b] Мы даем картинку + текст. текст нужно отформатировать и совместить с картинкой. Идеально если дизайнер будет онлайн в телеграм/скайпе, для возможности оперативных правок ([b]это увеличит ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт5 лет назад
Перевести на английский текст на фото и текст Word.Переводы21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн этикетки, примеры во вложении. Задняя часть готова, можно что -то изменить и заверстать на английском, текст во вложении есть.Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Перевести на английский текст на фото, и текст файла WorldПереводы1 исполнительЗавершен5 лет назад