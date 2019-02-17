Требуется дизайнер, способный креативно подойти к вопросу и сделать отличную этикетку. [b]ТЗ звучит так:[/b] Мы даем картинку + текст. текст нужно отформатировать и совместить с картинкой. Идеально если дизайнер будет онлайн в телеграм/скайпе, для возможности оперативных правок ([b]это увеличит ...