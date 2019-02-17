Редизайн дисконтной карты

$10
Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок341 просмотр
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Нужно сделать редизайн пластиковой карты для медицинского центра:

если можно основной фон хочется сделать по-современнее. Наверное, женщина пусть будет, но другой врач, в очках, не так крупно. А сама карточка чтоб имела некоторый орнамент, который определил бы ее в кошельке. Что-то похожее, только в нашу тематику в файле по ссылке. Там же предыдущий макет и логотип на нем. Логотип не меняется, остается прежним. https://yadi.sk/d/_nwuIt9CgTFORw

Технические параметры:

Фоматы Корел, Фотошоп или Иллюстратор. Шрифты надписей нужно будет приложить к исходникам макета.

Размер: дообрезной- 91*57мм, послеобрезной - 86*54мм.

Нужно представить 2-3 разных варианта (лицевая+оборот), после этого заказчик выбирает один из вариантов и вносятся правки. Срок - 1-2 дня.

5 лет назад
toxa2012
Антон 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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