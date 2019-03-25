Разработать дизайн упаковки чипс (тубус как у принглс)

$73
Дизайн продукцииЗавершен4 заявки709 просмотров
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#1$50
#2$15
#3$8

Здравствуйте,уважаемые дизайнеры!

Наша компания вновь объявляет конкурс! В этот раз призовых мест будет три.

От вас требуется создать дизайн упаковки чипс для компании http://goldasia.ru/. Ваша фантазия не ограничена никакими пожеланиями и требованиями, кроме размеров

упаковки - высота 24 см диаметр 6,5 см.  Делайте так, как видите.

От себя только добавлю, что возможно руководитель оценит больше работу, если к

ней будет прилагаться картинка тубуса с чипсами, как бы они смотрелись в живую,

а не просто картинка этикетки.  Фотопримеры от принглс прилагаю.

Победителя объявим 4-5 марта.

Всем удачи!!!

5 лет назад
eva047
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Победители конкурса
Milka_Shtayger
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#3
Уже не первое сотрудничество с Оксаной. Умеет учесть все нюансы, очень быстро выполняет работу. И достойно! Однозначно рекомендую!!!
Заказчик всегда на связи, готов ответить на вопросы, которые могут появиться в процессе работы, спасибо за интересный конкурс)
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
#2
По мимо данного сайта услуг Наталья исполняет и любые другие срочные дела на заказ, когда прижимает внеурочно, всегда идет навстречу и весьма терпеливо относиться к требованиям! Очень добрый и солнечный человечек! Однозначно рекомендую!
Интересное задание и Отличный заказчик! Благодарю за конкурс!!! Очень Рекомендую!))
TOPSECRET
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
Рекомендую данного исполнителя как надёжного, креативного и профессионального человека. Может учесть все нюансы и пожелания слёту. Быстрые сроки, адекватные цены.
Екатерина отличный заказчик! Комментарии по ходу работы, своевременная оплата. Всем рекомендую!!! Спасибо за интересный конкурс!
Заявки фрилансеров
Milka_Shtayger
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#3
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
#2
TOPSECRET
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
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