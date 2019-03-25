Стиль, все есть, нужно просто наполнить информацией. 10 слайдов, желательно сегодня, 1000 р. Оплата по факту утверждения перед передачей исходников, сбербанк РФ, яндекс, вебмани. С киви не работает бухгалтерия сразу предупреждаю.
Разработать дизайн упаковки чипс (тубус как у принглс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,уважаемые дизайнеры!
Наша компания вновь объявляет конкурс! В этот раз призовых мест будет три.
От вас требуется создать дизайн упаковки чипс для компании http://goldasia.ru/. Ваша фантазия не ограничена никакими пожеланиями и требованиями, кроме размеров
упаковки - высота 24 см диаметр 6,5 см. Делайте так, как видите.
От себя только добавлю, что возможно руководитель оценит больше работу, если к
ней будет прилагаться картинка тубуса с чипсами, как бы они смотрелись в живую,
а не просто картинка этикетки. Фотопримеры от принглс прилагаю.
Победителя объявим 4-5 марта.
Всем удачи!!!
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