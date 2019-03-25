Разработать дизайн упаковки чипс (тубус как у принглс)

# 1 — $ 50 # 2 — $ 15 # 3 — $ 8

Здравствуйте,уважаемые дизайнеры!

Наша компания вновь объявляет конкурс! В этот раз призовых мест будет три.

От вас требуется создать дизайн упаковки чипс для компании http://goldasia.ru/. Ваша фантазия не ограничена никакими пожеланиями и требованиями, кроме размеров

упаковки - высота 24 см диаметр 6,5 см. Делайте так, как видите.

От себя только добавлю, что возможно руководитель оценит больше работу, если к

ней будет прилагаться картинка тубуса с чипсами, как бы они смотрелись в живую,

а не просто картинка этикетки. Фотопримеры от принглс прилагаю.

Победителя объявим 4-5 марта.

Всем удачи!!!