eva047

Екатерина eva047

 
33 годаРоссия/Чита
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$58
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Milka_Shtayger
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн упаковки чипс (тубус как у принглс)
Заказчик всегда на связи, готов ответить на вопросы, которые могут появиться в процессе работы, спасибо за интересный конкурс)
Уже не первое сотрудничество с Оксаной. Умеет учесть все нюансы, очень быстро выполняет работу. И достойно! Однозначно рекомендую!!!
Ответный отзыв
TOPSECRET
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн упаковки чипс (тубус как у принглс)
Екатерина отличный заказчик! Комментарии по ходу работы, своевременная оплата. Всем рекомендую!!! Спасибо за интересный конкурс!
Рекомендую данного исполнителя как надёжного, креативного и профессионального человека. Может учесть все нюансы и пожелания слёту. Быстрые сроки, адекватные цены.
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн упаковки чипс (тубус как у принглс)
Интересное задание и Отличный заказчик! Благодарю за конкурс!!! Очень Рекомендую!))
По мимо данного сайта услуг Наталья исполняет и любые другие срочные дела на заказ, когда прижимает внеурочно, всегда идет навстречу и весьма терпеливо относиться к требованиям! Очень добрый и солнечный человечек! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Milka_Shtayger
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн упаковки риса
Ясное четкое, хорошо поставленное ТЗ, всегда на связи, всегда можно обсудить детали проекта! Быстрая оплата готовой работы Спасибо за интересный заказ и за приятное сотрудничество! :)
Оксана принимала участие в конкурсе нашей компании, она выложилась на все 100% и получила заслуженную награду! Её работа была очень развернутой, Оксана предложила несколько вариантов исполнения на выбор. Замечательная фантазия, очень креативное исполнение и безупречный вкус к деталям. Однозначно рекомендую её всем! Спасибо вам, Оксана.
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Создать логотип кафе для машин ПитСтоп для организации http://zabprivo
Работать очень понравилось! Быстрая обратная связь, оплата мновенная! Очень рада сотрудничеству! Спасибо Оргромное!! Отличный заказчик!!!!)
Здравствуйте! Хочу оставить отзыв о работе Натальи. Обратилась я к ней, конечно, "сделайте то, сама не знаю что". Терпение, оптимизм, коммуникация - всё на уровне, мне было очень приятно работать с таким человеком , как Наталья. Она терпеливо делала поправки, ещё и меня подбадривала, так как мой босс очень требовательный к деталям. Сделала работу быстро и качественно. Удивительно добрый человек Наташа, она пошла на встречу моей ситуации (подробности пусть останутся за ширмой), хотя я даже не просила, просто сказала ей свои мысли, такой уж я эмоциональный человек))) И это было очень здорово, вот так встретить по ту сторону экрана не просто исполнителя с качественной работой, но и чудесного человечка! Наталья, всего вам самого доброго, много заказов и отличных клиентов без заморочек, как я)) Однозначно рекомендую обращаться!!
Ответный отзыв