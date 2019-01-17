Здравствуйте! Хочу оставить отзыв о работе Натальи. Обратилась я к ней, конечно, "сделайте то, сама не знаю что". Терпение, оптимизм, коммуникация - всё на уровне, мне было очень приятно работать с таким человеком , как Наталья. Она терпеливо делала поправки, ещё и меня подбадривала, так как мой босс очень требовательный к деталям. Сделала работу быстро и качественно. Удивительно добрый человек Наташа, она пошла на встречу моей ситуации (подробности пусть останутся за ширмой), хотя я даже не просила, просто сказала ей свои мысли, такой уж я эмоциональный человек))) И это было очень здорово, вот так встретить по ту сторону экрана не просто исполнителя с качественной работой, но и чудесного человечка! Наталья, всего вам самого доброго, много заказов и отличных клиентов без заморочек, как я)) Однозначно рекомендую обращаться!!