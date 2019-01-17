Здравствуйте,уважаемые дизайнеры! Наша компания вновь объявляет конкурс! В этот раз призовых мест будет три. От вас требуется создать дизайн упаковки чипс для компании [url=http://goldasia.ru/]http://goldasia.ru/[/url]. Ваша фантазия не ограничена никакими пожеланиями и требованиями, кроме размеров упаковки - высота 24 см диаметр 6,5 ...
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$58
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
- $73Дизайн продукции3 исполнителяЗавершен5 лет назад
- $70
Приветствую вас, дорогие дизайнеры! Приглашаю принять участие в конкурсе по разработке крутой упаковки для риса! Главный приз ожидает победителя, которого мы определим 26-27 января. Если вы супер креативный, то это задание для вас! Итак, условия - нужно разработать упаковку ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Компания http://zabprivoz.ru/ хочет открыть кафе для машин ПитСтоп, нужен логотип-картинка, перекликающийся с логотипом компании ПривозЪ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$8
10 баллов
5 лет назад
Заказчик всегда на связи, готов ответить на вопросы, которые могут появиться в процессе работы, спасибо за интересный конкурс)
Ответный отзыв
Уже не первое сотрудничество с Оксаной. Умеет учесть все нюансы, очень быстро выполняет работу. И достойно! Однозначно рекомендую!!!
$50
10 баллов
5 лет назад
Екатерина отличный заказчик! Комментарии по ходу работы, своевременная оплата. Всем рекомендую!!! Спасибо за интересный конкурс!
Ответный отзыв
Рекомендую данного исполнителя как надёжного, креативного и профессионального человека. Может учесть все нюансы и пожелания слёту. Быстрые сроки, адекватные цены.
$30
10 баллов
5 лет назад
Интересное задание и Отличный заказчик! Благодарю за конкурс!!! Очень Рекомендую!))
Ответный отзыв
По мимо данного сайта услуг Наталья исполняет и любые другие срочные дела на заказ, когда прижимает внеурочно, всегда идет навстречу и весьма терпеливо относиться к требованиям! Очень добрый и солнечный человечек! Однозначно рекомендую!
$70
10 баллов
5 лет назад
Ясное четкое, хорошо поставленное ТЗ, всегда на связи, всегда можно обсудить детали проекта! Быстрая оплата готовой работы Спасибо за интересный заказ и за приятное сотрудничество! :)
Ответный отзыв
Оксана принимала участие в конкурсе нашей компании, она выложилась на все 100% и получила заслуженную награду! Её работа была очень развернутой, Оксана предложила несколько вариантов исполнения на выбор. Замечательная фантазия, очень креативное исполнение и безупречный вкус к деталям. Однозначно рекомендую её всем! Спасибо вам, Оксана.
$8
10 баллов
5 лет назад
Работать очень понравилось! Быстрая обратная связь, оплата мновенная! Очень рада сотрудничеству! Спасибо Оргромное!! Отличный заказчик!!!!)
Ответный отзыв
Здравствуйте! Хочу оставить отзыв о работе Натальи. Обратилась я к ней, конечно, "сделайте то, сама не знаю что". Терпение, оптимизм, коммуникация - всё на уровне, мне было очень приятно работать с таким человеком , как Наталья. Она терпеливо делала поправки, ещё и меня подбадривала, так как мой босс очень требовательный к деталям. Сделала работу быстро и качественно. Удивительно добрый человек Наташа, она пошла на встречу моей ситуации (подробности пусть останутся за ширмой), хотя я даже не просила, просто сказала ей свои мысли, такой уж я эмоциональный человек))) И это было очень здорово, вот так встретить по ту сторону экрана не просто исполнителя с качественной работой, но и чудесного человечка! Наталья, всего вам самого доброго, много заказов и отличных клиентов без заморочек, как я)) Однозначно рекомендую обращаться!!