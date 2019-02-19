Нужно сделать шаблон резюме в psd, нужно сделать к 20:30 по Киеву СРОЧНО!!!
Нужен графический дизайнер, работающий в Corel Draw 16
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать карточки для изучения английского языка.
Будут печататься на бумаге
- Глаголы 100 слов (несложный дизайн)
- Фразовые глаголы 100 слов (несложный дизайн)
- Начинающие 100 слов (несложный дизайн)
- Toefl 327 (картинки не нужны, образец, как нужно оформить скину ниже)
- Love phrases 100 фраз (можно в готовый ранее файл их вписать да и все)
Все слова и карточки, у которых есть дизайн отправлю
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