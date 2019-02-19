Нужен графический дизайнер, работающий в Corel Draw 16

Нужно сделать карточки для изучения английского языка.

Будут печататься на бумаге

- Глаголы 100 слов (несложный дизайн)

- Фразовые глаголы 100 слов (несложный дизайн)

- Начинающие 100 слов (несложный дизайн)

- Toefl 327 (картинки не нужны, образец, как нужно оформить скину ниже)

- Love phrases 100 фраз (можно в готовый ранее файл их вписать да и все)

Все слова и карточки, у которых есть дизайн отправлю