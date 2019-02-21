Сборник готов. Фотка есть от чего отталкиваться. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформить презентацию тура, дам текст программу тура, ее надо просто оформить в пдф формате как вариант, либо предложить другой формат, красочно с фото, фото можно взять подходящие из интернета. программа на 10 дней, каждый день текст и фото мест, такой принцип.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции15 заявокЗакрыт5 лет назад
Для детского праздника нужно создать готовые для печати дизайны (300 DPI) элементов украшения праздничного стола. Примеры элементов показаны в приложенном ZIP-архиве. Список элементов и размеры: - Cupcake toppers 2x2 inches (10 вариантов); - Banner flags 4х8 inches ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Надо разработать дизайн инструкции по эффективному распространению визиток. Формат - двойной еврофлаер (202х214 мм), сложенный пополам. Страницы 1 и 4 - это обложка, 2 и 3 - фон с текстом. Инструкция называется "Выжми из визиток максимум!". ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен макет рекламного объявления А4 для йога ретрита. Информация о ретрите - https://vk.com/yogayachtingДизайн продукции17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $73
Здравствуйте,уважаемые дизайнеры! Наша компания вновь объявляет конкурс! В этот раз призовых мест будет три. От вас требуется создать дизайн упаковки чипс для компании [url=http://goldasia.ru/]http://goldasia.ru/[/url]. Ваша фантазия не ограничена никакими пожеланиями и требованиями, кроме размеров упаковки - высота 24 см диаметр 6,5 ...Дизайн продукции3 исполнителяЗавершен5 лет назад
- $14
Стиль, все есть, нужно просто наполнить информацией. 10 слайдов, желательно сегодня, 1000 р. Оплата по факту утверждения перед передачей исходников, сбербанк РФ, яндекс, вебмани. С киви не работает бухгалтерия сразу предупреждаю.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужно сделать карточки для изучения английского языка. Будут печататься на бумаге - Глаголы 100 слов (несложный дизайн) - Фразовые глаголы 100 слов (несложный дизайн) - Начинающие 100 слов (несложный дизайн) - Toefl 327 (картинки не нужны, образец, как нужно оформить ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно сделать шаблон резюме в psd, нужно сделать к 20:30 по Киеву СРОЧНО!!!Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны флаеры. Тематика зоотовары. Если есть примеры по данной тематике, пришлите ссылку.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
Тематика продажа умных домов. Подробности опишу в л.с.Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт5 лет назад