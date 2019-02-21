Оформить презентацию

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок121 просмотр
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Оформить презентацию тура, дам текст программу тура, ее надо просто оформить в пдф формате как вариант, либо предложить другой формат,  красочно с фото, фото можно взять подходящие из интернета.  программа на 10 дней, каждый день текст и фото мест, такой принцип.

5 лет назад
badri
Вадим 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад