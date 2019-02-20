Нужна обложка для сборника стихов.

Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок237 просмотров
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Сборник готов. Фотка есть от чего отталкиваться. Жду предложений.

5 лет назад
JhonBrasko
Евгений 
28 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
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