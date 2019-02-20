Нужна обложка для сборника стихов.

Здравствуйте,уважаемые дизайнеры! Наша компания вновь объявляет конкурс! В этот раз призовых мест будет три. От вас требуется создать дизайн упаковки чипс для компании [url=http://goldasia.ru/]http://goldasia.ru/[/url]. Ваша фантазия не ограничена никакими пожеланиями и требованиями, кроме размеров упаковки - высота 24 см диаметр 6,5 ...