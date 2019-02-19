Рекламное объявление А4

Нужно сделать редизайн пластиковой карты для медицинского центра: если можно основной фон хочется сделать по-современнее. Наверное, женщина пусть будет, но другой врач, в очках, не так крупно. А сама карточка чтоб имела некоторый орнамент, который определил ...