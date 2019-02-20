Здравствуйте.

Надо разработать дизайн инструкции по эффективному распространению визиток. Формат - двойной еврофлаер (202х214 мм), сложенный пополам. Страницы 1 и 4 - это обложка, 2 и 3 - фон с текстом.

Инструкция называется "Выжми из визиток максимум!". Этот заголовок надо разместить на лицевой стороне листовки. Сюжет дизайна должен быть динамичным, демонстрировать процесс "выжимания максимума". В дизайне можно использовать фото с вручением визитки, фото спидометра со стрелкой в "красной зоне", изображения, показывающие рост доходов или другие ассоциации

Текст для инструкции есть. Он разделен на 2 блока: Этикет и Распространение. Текст занимает внутренние страницы 2 и 3.

Прошу в ваших ставках обязательно указывать сроки и стоимость работы. Если есть вопросы, задавайте.

После этого проекта возможно сотрудничество по дизайну полиграфии на постоянной основе