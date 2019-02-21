Создать набор элементов украшения детского дня рождения

Для детского праздника нужно создать готовые для печати дизайны (300 DPI) элементов украшения праздничного стола. Примеры элементов показаны в приложенном ZIP-архиве. Список элементов и размеры:

- Cupcake toppers 2x2 inches (10 вариантов);

- Banner flags 4х8 inches (1 вариант);

- Thank You Tags 3,5 x 2,5 inches (2 варианта);

- Bag toppers 6.5 x 5 inches or 3.25 x 5 inches when folded (1 вариант);

- Water labels 8,5 x 2 inches (4 варианта);

- Food Label 5х7 inches (1 вариант);

- Party hat (1 on an A4 sheet) (2 варианта);

- Straw toppers approximately 3,5х4,5 inches (4 варианта);

- Cupcake Wrappers approximately 9 x1.5 inches measured laying flat (6 вариантов).

- Chip bag (1 on an A4 sheet) (1 вариант);

- Popcorn box (1 on an A4 sheet) (1 вариант);

Дизайн из примера копировать не нужно. Нужно сделать свой дизайн на ту же тему, более яркий и качественный. Клипарт с героями я предоставлю. Недостающую графику и шрифты можете использовать свои, либо, если чего-то не хватает, я могу предоставить. На выходе должны быть макеты в PSD или AI (либо другом совместимом формате Adobe).

Называйте свою цену и сроки. Спасибо!