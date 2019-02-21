Эскиз куклы

Добрый день!

Нам необхходим эскиз текстильной куклы

две куклы:мальчик и девочка

размер в реальности будет около 25 см

наши корпоративные цвета : голубой и серый

куклы в одежде : мальчик в крупных очках (крупные - как отличительная черта)

у девочки волосысредней длины, у мальчика короткие

Поза: куклы стоят

Это также куклы,которые путешествуют по миру

характер куклы:наше видение, это девочка и мальчик, должны быть похожи , образ милый, смешной,

можно умный одновременно, одет в наши цвета или аксессуары в наших цветах.

Может даже что-то что будет присутствовать всегда даже при смене одежды (напр.

галстук, бейсболка, и тд)