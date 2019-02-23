Разработка дизайна AR открыток

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Подготовка макета открыток к нанесению выборочного лака или фольги.

Выбор областей для фольги или лака, создание масок.

Макет должен соответствовать требованием типографии, а лак и фольга передавать возможности машины для цифровой послепечатной отделки и украшать открытку.

На открытках изображены животные, хотим подчеркнуть шерсть, усики, зубы, глаза - достаточно мелкие детали, поэтому, вероятно, потребуется работать с планшетом.

5 лет назад
guest_15511045321668
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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