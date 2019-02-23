Разработать этикетку для упаковки

Нужно разработать этикетку на упаковку, формата А4, сложенная пополам, ориентир альбомная. Так, как упаковка будет запаяна, герметичная, этикетка будет крепиться на скобы, степлером. Товар БИОГУМУС. Передняя часть изображение, надпись, литраж и т.д на усмотрение разработчика, задняя (тыловая) часть описание, применение, производитель и т.д.

Примеры прикрепил, но это только для примера! Хочется, что то живое, продуктивное, информационное, чтобы товар ХОТЕЛОСЬ КУПИТЬ! Если исполнитель сам что то предложит в качестве примера, это только поощряется!

Разработка нужна в фотошоп.