Разработать этикетку для упаковки

Добрый день! Нам необхходим эскиз текстильной куклы две куклы:мальчик и девочка размер в реальности будет около 25 см наши корпоративные цвета : голубой и серый куклы в одежде : мальчик в крупных очках (крупные - как отличительная черта) у ...
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Нужно разработать этикетку на упаковку, формата А4, сложенная пополам, ориентир альбомная. Так, как упаковка будет запаяна, герметичная, этикетка будет крепиться на скобы, степлером. Товар БИОГУМУС. Передняя часть изображение, надпись, литраж и т.д на усмотрение разработчика, задняя (тыловая) часть описание, применение, производитель и т.д.
Примеры прикрепил, но это только для примера! Хочется, что то живое, продуктивное, информационное, чтобы товар ХОТЕЛОСЬ КУПИТЬ! Если исполнитель сам что то предложит в качестве примера, это только поощряется!
Разработка нужна в фотошоп.
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