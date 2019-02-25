Этикетка подсолнечного масла

Срочно нужно сделать афишу для спектакля "Отцы и дети" для Театра на Перовской (Москва). Есть два варианта, но они не устраивают заказчика. Они только как пример. Нужно два готовых варианта: 1. Афиша с текстами, без картинок, графическая (как ...