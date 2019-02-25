Добрый день! Нам необхходим эскиз текстильной куклы две куклы:мальчик и девочка размер в реальности будет около 25 см наши корпоративные цвета : голубой и серый куклы в одежде : мальчик в крупных очках (крупные - как отличительная черта) у ...
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Требуется разработать визитку для компании по изготовлению и продаже испытательного оборудования, организация так же занимается научными разработками. Наименование компании "Центр технической безопасности материалов, оборудования и сложных систем" сокращенно ЦТБ-МОС. Логотип прилагаю. Цвета использовать с логотипа. Значки связанные с механикой и электроникой приветствуются.
Адрес: Москва, ул .Черкизовская д16
E-mail: [email protected]
Тел: +7 999 888 55 55
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