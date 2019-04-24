Сделать дизайн буклета

$15
Дизайн продукцииЗавершен9 заявок629 просмотров
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#1$15

Сделать дизайн буклета цветочной компании. Макет прикреплён.

Стиль можно брать с сайта в psd: yadi.sk/i/gnGkngqliTcYmA

Размер всего листа А4

5 лет назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Победитель конкурса
Tan-chik
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
#1
Отлично. Четкое понимание ТЗ, своевременные правки и постоянно на связи. рекомендую к сотрудничеству
Всё круто! Понятное и четкое ТЗ, интересный конкурс, отличный в общении заказчик. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Tan-chik
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
#1
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