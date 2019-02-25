Приветствую. Нужно сделать инфографику товара. (расписать преимущества данного товара на фото) Картинки все имеются. PDF с ТЗ прикрепляю, прикрепляю так же ссылку на исходники. Нужно сделать одну пробную картинку, дабы понять, что мы поняли друг друга в работе. Так же прикрепляю ссылку КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО: https://dropmefiles.com/8nwiw Нужно сделать сегодня! Цена 3000р за всё. Если цена для вас слишком маленькая, и нет желания делать 1 пробную картинку, просьба листать далее.

https://drive.google.com/open?id=1uA8cFnNMvHjT4U85isJpgAwFYccFRn0q