Добрый день! Нам необхходим эскиз текстильной куклы две куклы:мальчик и девочка размер в реальности будет около 25 см наши корпоративные цвета : голубой и серый куклы в одежде : мальчик в крупных очках (крупные - как отличительная черта) у ...
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Приветствую. Нужно сделать инфографику товара. (расписать преимущества данного товара на фото) Картинки все имеются. PDF с ТЗ прикрепляю, прикрепляю так же ссылку на исходники. Нужно сделать одну пробную картинку, дабы понять, что мы поняли друг друга в работе. Так же прикрепляю ссылку КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО: https://dropmefiles.com/8nwiw Нужно сделать сегодня! Цена 3000р за всё. Если цена для вас слишком маленькая, и нет желания делать 1 пробную картинку, просьба листать далее.
https://drive.google.com/open?id=1uA8cFnNMvHjT4U85isJpgAwFYccFRn0q
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