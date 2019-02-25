Дизайнер одежды и аксессуаров (дизайн Cooler Bag-a)

Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Для разовой разработки дизайна сумки для охлаждения напитков (cooler bag) требуется дизайнер c опытом.

Задача стоит такая - разработать дизайн сумки на основании имеющихся у нас образцов, необходимо будет предложить три-четыре варианта дизайна.

Сам дизайн сумки состоит из 2х шаблонов - основной цвет, в котором выполнена почти вся сумка, а так же "вставка" (AI файл доступен по этой ссылке - https://www.dropbox.com/s/4t4s92jslnsu1wo/36Cans.ai?dl=0 )

Так же необходимо воспроизвести название бренда на ручке и на самой сумки (в 2х местах).

Пишите о Вашем опыте. Крайне желательно показать уже имеющиеся подобные работы (рюкзаки, сумки, упаковка).

Ждем ваших заявок.

5 лет назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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