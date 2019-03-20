Tan-chik

Татьяна Савченко Tan-chik

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен логотип
все супер
Всё ок, отличный заказчик
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demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн буклета
Отлично. Четкое понимание ТЗ, своевременные правки и постоянно на связи. рекомендую к сотрудничеству
Всё круто! Понятное и четкое ТЗ, интересный конкурс, отличный в общении заказчик. Рекомендую!
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kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создать логотип для финансовой компании
В конкурсе среди многих участников выбрали именно этот вариант. Понравилась работа Татьяны.
Отличный заказчик с интересным конкурсов, всегда на связи, всё четко и понятно
Ответный отзыв
zagent
43 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн визитки
Татьяна с работой справилась на 10 баллов. Внесла необходимые коррективы и оперативно прислала готовый макет. Мои рекомендации!
Отличный заказчик, приятная в общении, всегда на связи. Интересный конкурс, быстрая оплата
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Gegos
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн для защитной наклейки на стык коробки
Благодарю, все выполнено быстро и качественно!
Интересное задание, понятное ТЗ Заказчик очень быстро реагирует на сообщения, оплата в срок!)
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