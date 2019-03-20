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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
все супер
Ответный отзыв
Всё ок, отличный заказчик
$15
10 баллов
6 лет назад
Отлично. Четкое понимание ТЗ, своевременные правки и постоянно на связи. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Всё круто! Понятное и четкое ТЗ, интересный конкурс, отличный в общении заказчик. Рекомендую!
$60
10 баллов
6 лет назад
В конкурсе среди многих участников выбрали именно этот вариант. Понравилась работа Татьяны.
Ответный отзыв
Отличный заказчик с интересным конкурсов, всегда на связи, всё четко и понятно
$10
10 баллов
6 лет назад
Татьяна с работой справилась на 10 баллов. Внесла необходимые коррективы и оперативно прислала готовый макет. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятная в общении, всегда на связи. Интересный конкурс, быстрая оплата
$15
10 баллов
6 лет назад
Благодарю, все выполнено быстро и качественно!
Ответный отзыв
Интересное задание, понятное ТЗ Заказчик очень быстро реагирует на сообщения, оплата в срок!)