Подберите лучшее цветовое решение для нагревателя воска, можно изменять цвет всех элементов и добавлять несложную графику, а так же менять текстуру. По желанию можете убрать увеличение дисплея. Используйте бренд прикрепленный в файлах: цвет, размер и ...