Gegos

Егор Компанцев Gegos

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sudar_Alexandr
Александр 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Придумать название бренда
Крутой заказчик
Благодарю за работу!
Ответный отзыв
BorisDictor
Борис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Придумать название бренда
понятная задача по конкурсу на нейминг и оперативная оплата рекомендую
Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Tan-chik
26 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн для защитной наклейки на стык коробки
Интересное задание, понятное ТЗ Заказчик очень быстро реагирует на сообщения, оплата в срок!)
Благодарю, все выполнено быстро и качественно!
Ответный отзыв
maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа для бренда
Отличный заказчик с четким тз Было приятно работать Оплата в срок
Благодарю за хорошо сделанную работу над логотипом, рекомендую как исполнителя!
Ответный отзыв
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа для бренда
Благодарю за сотрудничество. Рекомендую Егора как отличного заказчика.
Отлично сделанная работа, лого сразу понравилось заказчику и хорошо смотрелось на продукции. Рекомендую как исполнителя!
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