Вся информация с примерами и пожеланиями находится в гугл документе - https://docs.google.com/document/d/1Dg9kYbeA_XZbzt4EmjlTxS1q41Y8K7wo5wzGriGD6iE/edit?usp=sharing
- $80Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Вся информация с примерами и пожеланиями находится в гугл документе - https://docs.google.com/document/d/1w68n2rNlMFaOOMHjQH36CpInDOVc3M63vpUz1ztaW0Y/edit?usp=sharingЛоготипы и Знаки35 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Название на английском языке, состоящее из 1 слова, желательно 2-3 слога, длинной от 4 до 8 букв. Это американский бренд для мелкой электронной техники в машину. Пример товаров: держатель для телефона в машину, ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Название на английском языке, состоящее из 1 слова, желательно 2-3 слога, длинной от 4 до 8 букв. Это американский бренд для мелкой кухонной техники. Пример товаров: блендер, кофемолка, чайник... Бренд должен быть ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Основная задача: Придумать идеи и составить эскизы для 7 изображений для листинга (страницы товара). Нужно также показать ракурсы, расположение объектов и сопровождающего текста. Изображения будут квадратные. Продукт - 3d ручка черного цвета, ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужно создать дизайн для защитной наклейки на стык коробки. Наклейка - круг, размер 2х2 дюйма. Текст не должен быть размещен по кругу (пример как НЕ нужно размещать текст: https://dl.unikongroup.com/1549620038398.png) Дизайн коробки: https://dl.unikongroup.com/1549620188895.png ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $80
Подберите лучшее цветовое решение для нагревателя воска, можно изменять цвет всех элементов и добавлять несложную графику, а так же менять текстуру. По желанию можете убрать увеличение дисплея. Используйте бренд прикрепленный в файлах: цвет, размер и ...3D-графика11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Вся информация с примерами и пожеланиями находится в гугл документе - https://docs.google.com/document/d/1NXsQeozzNuH8rx3Xq4-zD8-NReN4SDNk7Q30roIhLYI/edit?usp=sharingДизайн сайтов2 исполнителяЗавершен7 лет назад