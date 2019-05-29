Основные направления: дизайн сайтов, оформление социальных сетей, анимации, фирменный стиль
🔥 Больше портфолио:
Собственный проект: www.instagram.com/feelthisdesign
Весь дизайн на странице feel this разработан мной: от продаваемых шаблонов, до общей концепции оформления instagram профиля, можно считать, что это мое самое большое портфолио в одном месте
Behance: www.behance.net/maximgaponenko (поддержите лайком проект, который вам понравился)
Контакты:
почта: [email protected]
telegram: @maximgaponenko
whatsapp: +375333370622
skype: @mxmrawr
Условия работы:
1. Вы предоставляете полное техническое задание / заполняете высланный мною бриф в текстовом виде
2. Обсуждаем сроки выполнения задания и стоимость проекта
3. Предоплата в размере 50% (оплату комиссии за перевод денежных средств осуществляет заказчик)
4. В течении утвержденного срока я предоставляю разработанный прототип / макет проекта
5. Утверждение проекта
6. Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам, которые соответствуют тех. заданию, улучшают проект, четкие и по существу. В случае изменения концепта, пунктов тех.задания после его утверждения, все правки осуществляются за дополнительную плату, которая определяется мной в индивидуальном размере в зависимости от ваших пожеланий
7. Оплата оставшейся суммы проекта
8. Долгожданный момент: отправка исходников (только после полной оплаты)
9. Радуемся плодотворному сотрудничеству и строим планы на новые совместные проекты
Способы оплаты:
Яндекс Деньги
Webmoney
Сбербанк
Visa/Mastercard
Дизайн - это секрет успешных продаж
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