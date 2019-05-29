Дизайн - это секрет успешных продаж

 Основные направления: дизайн сайтов, оформление социальных сетей, анимации, фирменный стиль

🔥 Больше портфолио:

Собственный проект: www.instagram.com/feelthisdesign

Весь дизайн на странице feel this разработан мной: от продаваемых шаблонов, до общей концепции оформления instagram профиля, можно считать, что это мое самое большое портфолио в одном месте

Behance: www.behance.net/maximgaponenko (поддержите лайком проект, который вам понравился)

 Контакты:

почта: [email protected]

telegram: @maximgaponenko

whatsapp: +375333370622

skype: @mxmrawr

 Условия работы:

1. Вы предоставляете полное техническое задание / заполняете высланный мною бриф в текстовом виде

2. Обсуждаем сроки выполнения задания и стоимость проекта

3. Предоплата в размере 50% (оплату комиссии за перевод денежных средств осуществляет заказчик)

4. В течении утвержденного срока я предоставляю разработанный прототип / макет проекта

5. Утверждение проекта

6. Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам, которые соответствуют тех. заданию, улучшают проект, четкие и по существу. В случае изменения концепта, пунктов тех.задания после его утверждения, все правки осуществляются за дополнительную плату, которая определяется мной в индивидуальном размере в зависимости от ваших пожеланий

7. Оплата оставшейся суммы проекта

8. Долгожданный момент: отправка исходников (только после полной оплаты)

9. Радуемся плодотворному сотрудничеству и строим планы на новые совместные проекты

 Способы оплаты:

Яндекс Деньги

Webmoney

Сбербанк

Visa/Mastercard

Дизайн - это секрет успешных продаж