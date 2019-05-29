maximgaponenko

Максим maximgaponenko

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн - это секрет успешных продаж

 Основные направления: дизайн сайтов, оформление социальных сетей, анимации, фирменный стиль 

🔥 Больше портфолио:

Собственный проект: www.instagram.com/feelthisdesign 

Весь дизайн на странице feel this разработан мной: от продаваемых шаблонов, до общей концепции оформления instagram профиля, можно считать, что это мое самое большое портфолио в одном месте

Behance: www.behance.net/maximgaponenko (поддержите лайком проект, который вам понравился)

  Контакты:

почта: [email protected]

telegram: @maximgaponenko

whatsapp: +375333370622

skype: @mxmrawr 

 Условия работы:

1. Вы предоставляете полное техническое задание / заполняете высланный мною бриф в текстовом виде

2. Обсуждаем сроки выполнения задания и стоимость проекта

3. Предоплата в размере 50% (оплату комиссии за перевод денежных средств осуществляет заказчик)

4. В течении утвержденного срока я предоставляю разработанный прототип / макет проекта

5. Утверждение проекта

6. Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам, которые соответствуют тех. заданию, улучшают проект, четкие и по существу. В случае изменения концепта, пунктов тех.задания после его утверждения, все правки осуществляются за дополнительную плату, которая определяется мной в индивидуальном размере в зависимости от ваших пожеланий

7. Оплата оставшейся суммы проекта

8. Долгожданный момент: отправка исходников (только после полной оплаты)

9. Радуемся плодотворному сотрудничеству и строим планы на новые совместные проекты

 Способы оплаты: 

Яндекс Деньги

Webmoney

Сбербанк

Visa/Mastercard

Дизайн - это секрет успешных продаж

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Отзывы заказчиков

BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайнов для футбольных футболок
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
storm_s
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Дизайн логотипа и банера
WordPress
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Было очень приятно работать с Сергеем, полностью объяснил, что желает получить в итоге, привел примеры работ. Оплата была во время и в срок Остались только приятные ощущения после работы с Сергеем
Ответный отзыв
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Создание дизайна упаковки
Всё ок.
Рад был поработать
Ответный отзыв
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн главной Печи
Доделываем)
Очень рад был поработать с Илгизом Техническое задание, взаимопонимание и оплата были на высоком уровне Буду рад поработать снова
Ответный отзыв
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн части главной страницы
Работа выполнена, работаем дальше
Очень приятно работать с Илгизом Четкое тз, быстрые пояснения по возникающим вопросам Рад знакомству, продолжаем работать
Ответный отзыв
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Иллюстрации и Рисунки
14 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
9 отзывов
$10/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
9 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
8 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн продукции
5 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
4 отзыва
$15/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
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