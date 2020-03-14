Дизайн логотипа и банера

Добрый день! Необходимо разработать логотип для компании по продаже фарфоровой посуды (кружки, тарелки, чашки). В приоритете, посуда для детской аудитории (см. вложение)... Название компании: ПОСУДКИНЫ (сайт в разработке: posudkini.ru, посудкины.рф) Идея логотипа следующая: ПОСУДКИНЫ - это своего рода ...
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Разработать логотип сайта предоставленным образцом шрифта и баннер для шаблона wordpress.
Название компании ЛТОЦП, направление - архитектура и строительство
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