Дизайн логотипа и банера

Нужно обновить логотип для студии звукозаписи http://www.starsstudio.ru https://vk.com/starsrecordingstudio В названии фигурируют "Stars" - в логотипе должны присутствовать звезда или звезды. Логотип желательно в желтом или золотом цвете с черным. Его должно быть легко вставить как на сайт, так и ...