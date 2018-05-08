Разработка/переработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка293 просмотра
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Нужно обновить логотип для студии звукозаписи

http://www.starsstudio.ru

https://vk.com/starsrecordingstudio

В названии фигурируют "Stars" - в логотипе должны присутствовать звезда или звезды. 

Логотип желательно в желтом или золотом цвете с черным. Его должно быть легко вставить как на сайт, так и в группу ВК.

6 лет назад
astakhov_sergey
Сергей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$20
2 дня
Заказал логотип - все на высшем уровне! Спасибо!
Утвердили быстро, оплата сразу. Рекомендую!
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