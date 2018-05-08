Разработка/переработка логотипа

Нужно обновить логотип для студии звукозаписи

http://www.starsstudio.ru

https://vk.com/starsrecordingstudio

В названии фигурируют "Stars" - в логотипе должны присутствовать звезда или звезды.

Логотип желательно в желтом или золотом цвете с черным. Его должно быть легко вставить как на сайт, так и в группу ВК.