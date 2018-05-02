Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки270 просмотров
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Нужен логотип для кальянной аутсорсинговой компании. Логотип будет использоваться при печатях на футболках и мундштуках.

Логотип не сложный. Нужно как-то оформить куб, который означает "уголь"

6 лет назад
guest_15254351925901
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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