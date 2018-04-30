Ребрейдинг

Добрый день, Нужен логотип для компании, которая занимается производством средств для дома по шведским технологиям Компания называется Walma - Соответственно, в логотипе нужно использовать род действительности компании (например сделать букву W в виде дома) - Нужен логотип Шведской компании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть старый Лого, визитки , вывеска, реклама
- Похожие заказы
- $8Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Разработка логотипа гостиницы для животных. Нужен дизайнер, который сможет прорисовать кота, лежащего в гамаке.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Добрый день, Нужен логотип для компании, которая занимается производством средств для дома по шведским технологиям Компания называется Walma - Соответственно, в логотипе нужно использовать род действительности компании (например сделать букву W в виде дома) - Нужен логотип Шведской компании ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 лет назад
6 - угольник убрать, букву Е меняем на ES. Буквы в цвет основного текста. Вокруг ES звезды как на прикрепленной картинке 2. Указывайте срок и стоимость.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт6 лет назад
Вот логотип http://dmsh-dubna.mo.muzkult.ru/img/upload/6117_logo.png пишите сроки и стоимостьЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Нужно создать лого для магазина ателье мужской и женской одежды.Обязательно предоставить свое портфолио и образцы. -Название магазина guriya- -Предпочтительнее цвета:Черный, белый, синий, фиолетовыйЛоготипы и Знаки35 заявокЗакрыт6 лет назад
Лого для сайта. Продажа и установка: напольные покрытия потолки натяжные и модульные Aрмстронг.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен логотип дизайнер может быть как 3д так и 2дЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать: обложка (горизонтальная), аватар и шаблон для брендирования фото для группы в ВК. Должно корректно отображаться как на десктопе, так и на мобильных устройствах. Примеры и описание группы отправлю при выборе исполнителя.Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать логотип для лотереи есть главная страница и название выплата только на яндекс деньги.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт6 лет назад