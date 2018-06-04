Лого для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки235 просмотров
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Лого для сайта. Продажа и установка: напольные покрытия потолки натяжные и модульные Aрмстронг.

6 лет назад
mickmick
43 годаИталия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$50
3 дня
Заказ "Логотип для сайта" выполнен в кротчайший срок и полностью меня удовлетворил. Также помогла советом абсолютно безвозмездно. Спасибо Анна за професионально выполненную работу, с тобой приятно работать. Рекомендую.
Отличный заказчик, все четко и по делу. Моментальная оплата. Спасибо за проект, с удовольствием поработаю еще!