Логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки193 просмотра
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Нужно нарисовать несложный логотип (дизайн есть) и сделать надпись "ADMNTY" . Шрифт должен быть уникальным и строгим. Минимализм, ничего лишнего, но со вкусом.

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6 лет назад
Cantu
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Всё сделал качественно и в срок. Был на связи всегда. Рекомендую)
Благодарю, Артур! Приятный проект. Быстрая оплата. Отличнейшая коммуникация. Мои рекомендации. :)
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