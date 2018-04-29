Добрый день коллеги, есть набросок логотипа, нужно сделать из него логотип. Пожелания: 1. изогнуть немного хвост осетра 2. корону и буквы "золотым" цветом, с тенями. 3. саму рыбу более менее реалистичной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать несложный логотип (дизайн есть) и сделать надпись "ADMNTY" . Шрифт должен быть уникальным и строгим. Минимализм, ничего лишнего, но со вкусом.
Оплата через Приват для жителей Украины и на Webmoney для остальных.
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