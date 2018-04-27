Логотип общественной организации

Нужно разработать логотип для производственно-строительной компании. Название компании: "Золотое сечение". Собрать из названия компании и знака золотого сечения (прикрепляю) логотип в стиле минимализм для премиум сегмента. Нужен постой не нагруженный логотип в тёплых солнечных цветах, шрифт с засечками. В нём должны ...
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Необходимо разработать логотип для общественной организации
Региональная общественная организация Новгородский областной центр многодетной семьи (Великий Новгород)
Занимается защитой интересов многодетных семей области
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