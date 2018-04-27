Нужен логотип и обложка в соцсети

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок189 просмотров
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Нужно нарисовать три элемента: 

1 – логотип 

2 – обложка группы на основе логотипа 

3 – картинка для поста на основе логотипа 

Ключевые слова для понимания: 

Новостной портал + каталог + афиша 

Проект – новостной портал Крыма. Новости Крыма 

Цвета: четкие контрастные цвета 

На выходе нужны: 

три элемента в указанных размерах. 

исходники в форматах для полиграфии. 

В заявке присылайте примеры, скетчи, возможные черновые варианты. 

Исполнителю будет заказан дизайн сайта после создания логотипа. 

  

Размеры 

Logo 

110x110 

200x500 

250x250 

400x400 

800x800 

128x20 

внешняя ссылка 

1200x630 

537x240 

180x110 

Пост 

1200x630 

1680х1680 

350x230 

1080x1080 

700x500 

1024x512 

735x1102 

Обложка группы 

820x312 

1500x500 

2560x1440 

646x220 

2120x1192 

1340x320 

1280x720 

6 лет назад
-Spectator-
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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