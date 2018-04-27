Нужен логотип и обложка в соцсети

Нужно разработать логотип для производственно-строительной компании. Название компании: "Золотое сечение". Собрать из названия компании и знака золотого сечения (прикрепляю) логотип в стиле минимализм для премиум сегмента. Нужен постой не нагруженный логотип в тёплых солнечных цветах, шрифт с засечками. В нём должны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Боты и заявки без ответа на вопрос 2+7 сразу в отказ, проявите уважение.
Нужно нарисовать три элемента:
1 – логотип
2 – обложка группы на основе логотипа
3 – картинка для поста на основе логотипа
Ключевые слова для понимания:
Новостной портал + каталог + афиша
Проект – новостной портал Крыма. Новости Крыма
Цвета: четкие контрастные цвета
На выходе нужны:
три элемента в указанных размерах.
исходники в форматах для полиграфии.
В заявке присылайте примеры, скетчи, возможные черновые варианты.
Исполнителю будет заказан дизайн сайта после создания логотипа.
Размеры
Logo
110x110
200x500
250x250
400x400
800x800
128x20
-
внешняя ссылка
1200x630
537x240
180x110
-
Пост
1200x630
1680х1680
350x230
1080x1080
700x500
1024x512
735x1102
-
Обложка группы
820x312
1500x500
2560x1440
646x220
2120x1192
1340x320
1280x720
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