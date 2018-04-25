Лого для сайта

Здравствуйте. Есть логотип в формате psd, прикрепляю его (в файле 4 варианта, нужен будет один из них). Задача – перерисовать его в векторный формат, желательно в Юллюстраторе. Шрифт и пропорции нужно полностью сохранить. Серый зиг-заг ...