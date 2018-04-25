Лого для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок255 просмотров
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Всем привет. 

Для небольшого блога нужен логотип.

Желательно желтого бизона отрисовать в стиле зеленого быка. Плюс добавить надпись Bizon.Blog

Размеры: основной 266х72

футер 185х50

ретина 300х81 

6 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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