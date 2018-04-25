Три элемента фирменного стиля

Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки118 просмотров
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Нужно разработать три элемента фирменного стиля (логотип, брошюра и визитка. Все подробности, бриф и примеры — лично исполнителю.

6 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$150
4 дня
Давно сотрудничаю с Виктором по многим задачам. Результат не перестает радовать. Спасибо!
Анастасии очередное огромное спасибо за интересный проект и профессионализм!
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