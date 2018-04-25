1. Дизайн логотипа (простой текст подходящим шрифтом) + мини вариант логотипа (первая буква). 2. Макет баннеров: один вертикальный, один горизонтальный, одна рекламная афиша. 3. Макет принта на футболку (тот же логотип + текст). Просто, но стильно и красиво. Нужны ...
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Нужно разработать три элемента фирменного стиля (логотип, брошюра и визитка. Все подробности, бриф и примеры — лично исполнителю.
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