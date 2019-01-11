Логотип

$16
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок225 просмотров
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Необходимо разработать логотип для компании которая занимается детейлингом автомобилей, у нас есть группа вконтакте https://vk.com/the_bleskdetailig

Существующий логотип не устраивает из-за не серьезности.

Необходима наличие красивого шрифта. Текст должен быть "The | BLESK" и под ним надпись "детейлинг студия". Пример старого логотипа я прикрепил.

6 лет назад
RamaSkyson
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$16
1 день
Профессиональная и качественная работа. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством.
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