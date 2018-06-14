Нужно нарисовать логотип - строительная компания

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок189 просмотров
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Привет Логотипщик) 

Срочно нужна твоя помощь: есть эскиз логотипа: нужно его нарисовать

будет Домик и рамка вокруг

Бюджет небольшой: сроки - вчера ))

6 лет назад
Dashula
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$20
1 день
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