Разработка логотипа "Горнопляжники"

Нужен логотип для телеграм бота. Все подробности в личные сообщения.
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Группа любителей горных лыж называющие себя "Горнопляжники" хотят создать свой логотип...
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