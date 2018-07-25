Разработка логотипа "Горнопляжники"

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок884 просмотра
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#1$30

Группа любителей горных лыж называющие себя "Горнопляжники" хотят создать свой логотип...

6 лет назад
jahja
52 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
#1
Доволен выполненной работой, рекомендую к сотрудничеству!
Ярослав указал на допущенные мной ошибки и терпеливо дождался правки. Заказ был принят без нареканий ещё до получения финального варианта. Благодарю за сотрудничество!
Заявки фрилансеров
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
#1
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