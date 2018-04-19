Создать логотип

Создание логотипа для компании. Тематика - аренда авто.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать с логотип с надписью Dafe lounge bar. Чтобы гармонично выглядел на визитках, на стикерах, на вывесках. Можно добавить элементы дыма или облачка, можно не добавлять.
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