Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок717 просмотров
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Создать с логотип с надписью Dafe lounge bar. Чтобы гармонично выглядел на визитках, на стикерах, на вывесках. Можно добавить элементы дыма или облачка, можно не добавлять. 

6 лет назад
dflounge
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад