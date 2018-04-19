Создать дизайн логотипа доски объявлений

Исходный логотип предоставлю по запросу. Цвета и градиенты сохранить Очень ВАЖНО сохранить все пропорции и цвета ( RGB ) Цена окончательная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн логотипа сайта. Сайт представляет собой доску объявлений разной тематики (авто, недвижимость, детские товары и т.д). Логотип должен быть обязательно из слова Abnova.
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