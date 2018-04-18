Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт41 заявка236 просмотров
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Необходимо разработать логотип для интернет-магазина. Пожалуйста, указывайте цены и сроки. Заявки без конкретных цифр к рассмотрению не принимаются.

6 лет назад
Xant
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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