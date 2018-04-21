Быстрый конкурс на логотип для консалтинговой компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок1073 просмотра
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#1$30

Приветствую!

Объявляется короткий конкурс на создание логотипа для консалтинговой/юридической компании. 

Название компании (должно быть в логотипе): Стандарт

Слоган (этот текст также должен присутствовать в лого): Комплексное сопровождение бизнеса

Основные оказываемые услуги:

- Подготовка документов;

- Сопровождение сделок;

- Представительство интересов (в том числе в судах);

- Лицензирование

Цвета: Синий или голубой, серый, черный

Прикрепил к заданию пару вариантов логотипов, которые нравятся по шрифтам и реализации. Лого нужен в векторе

Подведение итогов: 21 апреля в 10:00 Мск

UPD: по возможности, лучше обойтись без значков юридической тематики вроде фемиды, весов правосудия и т.д. Нужно что-то небанальное)

6 лет назад
ilyakuskalo
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
#1
Ирина, спасибо за отличный логотип! Читается хорошо, идея оригинальная, буду обращаться еще
Илья отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
#1