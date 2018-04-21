Быстрый конкурс на логотип для консалтинговой компании

# 1 — $ 30

Приветствую!

Объявляется короткий конкурс на создание логотипа для консалтинговой/юридической компании.

Название компании (должно быть в логотипе): Стандарт

Слоган (этот текст также должен присутствовать в лого): Комплексное сопровождение бизнеса

Основные оказываемые услуги:

- Подготовка документов;

- Сопровождение сделок;

- Представительство интересов (в том числе в судах);

- Лицензирование

Цвета: Синий или голубой, серый, черный

Прикрепил к заданию пару вариантов логотипов, которые нравятся по шрифтам и реализации. Лого нужен в векторе

Подведение итогов: 21 апреля в 10:00 Мск

UPD: по возможности, лучше обойтись без значков юридической тематики вроде фемиды, весов правосудия и т.д. Нужно что-то небанальное)