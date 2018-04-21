Необходимо разработать логотип для салона парикмахерских услуг. В салоне барная стойка - кофе, фреши. Стиль лофт. Название "Love Style" beauty bar.
Быстрый конкурс на логотип для консалтинговой компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Объявляется короткий конкурс на создание логотипа для консалтинговой/юридической компании.
Название компании (должно быть в логотипе): Стандарт
Слоган (этот текст также должен присутствовать в лого): Комплексное сопровождение бизнеса
Основные оказываемые услуги:
- Подготовка документов;
- Сопровождение сделок;
- Представительство интересов (в том числе в судах);
- Лицензирование
Цвета: Синий или голубой, серый, черный
Прикрепил к заданию пару вариантов логотипов, которые нравятся по шрифтам и реализации. Лого нужен в векторе
Подведение итогов: 21 апреля в 10:00 Мск
UPD: по возможности, лучше обойтись без значков юридической тематики вроде фемиды, весов правосудия и т.д. Нужно что-то небанальное)
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