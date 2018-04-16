Разработать логотип и фирменный стиль ресторана

Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Добрый вечер. Хотел бы поработать с вами.

Необходимо разработать логотип и фирменный стиль ресторана. Доработать уже имеющийся 

6 лет назад
guest_15238749728445
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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